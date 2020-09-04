«الجهني» يتوقع موعد أمطار غزيرة وسحب استوائية على مكة المكرمة

«يوم جميل بجازان وعسير والباحة وغرب المدينة»
توقَّع الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني، بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، ما بعد عصر اليوم الجمعة.
وتابع الجهني: «من المتوقع أن تتميَّز منطقة مكة المكرمة بغزارة الهطول واتساع رقعة السحب الاستوائية، ما بعد ساعات عصر اليوم الجمعة».
وقال الجهني (عبر تويتر): «يوم جميل وممطر، بمشيئة الله، على منطقة جازان وعسير عمومًا، والباحة وغرب المدينة المنورة».
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