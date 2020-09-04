«الخطوط السعودية» توضح مدة استرجاع قيمة التذاكر بعد إلغاء الحجز

في حالتي المشتراة عن طريق السداد والبطاقات الائتمانية..
كشفت الخطوط السعودية، عن المدة التي تستغرقها لاسترجاع مبالغ التذاكر المشتراة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ألغيت الحجز وحتى الآن لم يُعَد المبلغ في حسابي».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «قد يستغرق استرجاع المبلغ من 3 إلى 21 يومًا عمل للتذاكر المشتراة عن طريق سداد، و45 يوم للاسترجاع عن طريق البطاقات الائتمانية».
وأوضحت: «تم تعليق الرحلات الدولية لأسباب احترازية حتى إشعار آخر. وسيتم الإعلان عبر منصات التواصل في حال تم استئناف الرحلات».
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