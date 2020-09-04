«الخطوط السعودية» توضح مدة استرجاع قيمة التذاكر بعد إلغاء الحجز

كشفت الخطوط السعودية، عن المدة التي تستغرقها لاسترجاع مبالغ التذاكر المشتراة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ألغيت الحجز وحتى الآن لم يُعَد المبلغ في حسابي».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «قد يستغرق استرجاع المبلغ من 3 إلى 21 يومًا عمل للتذاكر المشتراة عن طريق سداد، و45 يوم للاسترجاع عن طريق البطاقات الائتمانية».

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وأوضحت: «تم تعليق الرحلات الدولية لأسباب احترازية حتى إشعار آخر. وسيتم الإعلان عبر منصات التواصل في حال تم استئناف الرحلات».

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