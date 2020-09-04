بالأسماء.. اعتماد ترقية 114 موظفًا وموظفة بجامعة القصيم

من المرتبة السادسة إلى السابعة
اعتمدت جامعة القصيم ترقية 114 موظفًا وموظفة من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة.
وقدم رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، التهنئة للموظفين، قائلًا، عبر تويتر: «أبارك للزملاء والزميلات في جامعة القصيم، الذين تم اعتماد ترقيتهم من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة، وعددهم 114 موظفًا وموظفة، متمنيًا لهم دوام التوفيق خدمةً لوطننا وأهله في ظل قيادتنا الرشيدة».
وأسماء الموظفين الـ114 الذين تم اعتماد ترقيتهم في الجدول التالي:
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