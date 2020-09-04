قناة «عين» تتيح مراجعة الدروس الجمعة والسبت عبر «يوتيوب»

أكدت قناة «عين» عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»، أنها تتيح مراجعة الدروس اليومية يومي الجمعة والسبت؛ وذلك لكل ما تم شرحه خلال الأسبوع الجاري.

وقالت «عين»: «لطلابنا وطالباتنا، بث الدروس مستمر على مدار 24 ساعة يوميًّا.. بإمكانكم مراجعة دروسكم يومي الجمعة والسبت لكل ما تم شرحه خلال هذا الأسبوع عبر قنوات عين على القمر عرب سات تردد 12437 عمودي، وعبر يوتيوب.

ونشرت قنوات عين، في وقت سابق، مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الريسيفر) من خلال الخطوات التالية: (الدخول على الإعدادات - اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي - اختيار القمر الصناعي عرب سات - إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي - اختيار معدل الترميز 27500 - ضبط الإرسال على DVB-S2 - الضغط على أيقونة البحث لتظهر جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة).

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وعاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، الأحد الماضي، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي».

وهيَّأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، منها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع إليها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

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