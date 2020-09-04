كورونا تنهى حياة الممرض عايض العتيبي في المدينة المنورة

بعد 25 عامًا من العمل في خدمة المرضى
تُوفي الممرض محمد عايض العتيبي من منسوبي الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ويعد الممرض العتيبي ثالث شخص من طاقم التمريض يُتوفى بكورونا في المدينة المنورة؛ وذلك بعد وفاة كل من الممرضة الفلبينية مارلين سابداني، والممرضة نجود العنزي.
وعمل الممرض العتيبي لنحو 25 عامًا في خدمة المرضى بالمدينة المنورة. ونعى حساب منسوبي وزارة الصحة على تويتر، الممرض العتيبي، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.
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