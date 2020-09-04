«الأمن السيبراني» يوجه 5 إرشادات للمعلمين خلال التعليم عن بعد

وجَّه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، 5 إرشادات للمعلم، تزامنًا مع تطبيق التعليم عن بُعد.

وذكر المركز (عبر حسابه على تويتر)، أنه يجب على المعلم القيام بالأمور التالية مع طلبته خلال فترة التعليم عن بعد، وهي:

أولًا– تشجيع الطلبة على استخدام التقنية بحذر.

ثانيًا– التحدث عن التنمر الإلكتروني وأخطاره.

ثالثًا– مكافأة الطلاب على التصرفات التقنية الصحيحة.

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رابعًا– تنبيه الطلاب إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية (تحرش – ابتزاز – مواقع مشبوهة).

خامسًا– شرح أهمية الخصوصية على الإنترنت وطرق تأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وزارة التعليم بدأت، يوم الأحد الماضي، تطبيق الدراسة عن بعد، عبر منصة (مدرستي).

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