«الأمن السيبراني» يوجه 5 إرشادات للمعلمين خلال التعليم عن بعد

لمواجهة التحرش والتنمر والابتزاز
وجَّه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، 5 إرشادات للمعلم، تزامنًا مع تطبيق التعليم عن بُعد.
وذكر المركز (عبر حسابه على تويتر)، أنه يجب على المعلم القيام بالأمور التالية مع طلبته خلال فترة التعليم عن بعد، وهي:
أولًا– تشجيع الطلبة على استخدام التقنية بحذر.
ثانيًا– التحدث عن التنمر الإلكتروني وأخطاره.
ثالثًا– مكافأة الطلاب على التصرفات التقنية الصحيحة.
رابعًا– تنبيه الطلاب إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية (تحرش – ابتزاز – مواقع مشبوهة).
خامسًا– شرح أهمية الخصوصية على الإنترنت وطرق تأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن وزارة التعليم بدأت، يوم الأحد الماضي، تطبيق الدراسة عن بعد، عبر منصة (مدرستي).
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