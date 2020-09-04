السعودية اليوم / مدير تعليم الباحة يتابع نسب الإنجاز في منصة مدرستي



الباحة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

عقد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس, اجتماعا بمديري ومديرات مكاتب التعليم ومديري ومديرات الإدارات ذات العلاقة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين علي عوضه مديس, والمساعد لشؤون تعليم البنات نوال بنت علي الدرمحي؛ لمتابعة نسب الإنجاز مع منصة مدرستي في ختام أسبوع التدريب والتأهيل والدعم للمنصة.

واطمأن مدير التعليم على آخر نسب الإنجاز لعمليات التسجيل والتدريب والتهيئة للمنصة التي تمت خلال الأسبوع الحالي لمدارس البنين والبنات؛ من خلال استعراض نتائج الزيارات الإشرافية التي نفذها أكثر من 400 مشرف ومشرفة خلال الأيام الماضية للمدارس، وما رصدته الجولات الإشرافية من ملاحظات ومعوقات والأساليب المتخذة لمعالجتها، حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب والطالبات والقادة والقائدات في المدارس من تفعيل المنصة بأفضل صورة.

كما اطلع على التقارير المرصودة التي تظهر ما تلقته المدارس من دعم وتوجيه، علاوة على الاطلاع على لائحة السـلوك الرقمـي، وسياسة اسـتخدام المنصـة.

// انتهى //

14:50ت م

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