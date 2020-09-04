

الباحة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة أكثر من 1100 زيارة ميدانية للمدارس خلال الأسبوع المنصرم.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق أن الزيارات الميدانية نفذها 225 من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات, وركزت الزيارات على تقديم جميع أشكال الدعم للقادة والمعلمين والطلاب للدخول لمنصة مدرستي واستكمال إنشاء الجداول ونشرها وإسنادها وإنشاء الفصول الافتراضية واستكمال العلاقات التدريسية ودعم جهود المدارس كمراكز دعم فني لأولياء الأمور.

وبين أنه تخلل الزيارات ورش عمل مع قادة المدارس والمعلمين للعمل على المنصة بهدف تفعيل دور المشرف التربوي في التعليم عن بعد, ولضمان السرعة في إنجاز المهام تم تصميم استمارات وروابط إلكترونية للوقوف على الأداءات الصّفية, فيما شكّل الإشراف التربوي فرقاً لتحليل نتائج الزيارات تواصل عملها بشكل يومي لتحسين الأداء وتشخيص المعوقات وتقديم الدعم الفني اللازم للمدرسة لأداء مهمتها بما يضمن تقديم خدمة أفضل للطالب والطالبة.

// انتهى //

14:00ت م

0051





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 1100 زيارة ميدانية لدعم سير العمل بالمدارس بتعليم المخواة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.