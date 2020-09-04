السعودية اليوم / أكثر من 150 متدرباً يستفيدون من أسبوع التهيئة في تقنية المندق



الباحة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

نفذ فرع كلية التقنية بمحافظة المندق أسبوع التهيئة للمتدربين المستجدين لأكثر من 150 متدرباً مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي, فيما قدم الفرع حلول تواصل إلكترونية لتقديم الخدمات للمتدربين بجودة عالية.

وأشار مشرف الفرع فهد بن محمد الزهراني إلى أن الفرع يحتوي على قسم التقنية الإدارية, وقسم تقنية الحاسب الآلي, ويقدم الخدمات لما يقارب 400 متدرب, مقدماً شكره على حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة بمنطقة الباحة على حرصهم على سلامة المتدربين ومنسوبي الفرع.

// انتهى //

13:59ت م

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