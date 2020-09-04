شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.4 على مقياس ريختر يضرب الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت محطات الشبكة الوطنية الإماراتية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني الإماراتي للأرصاد" هزة بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 12.1 كيلومتر في الفجيرة. وذكر المركز الوطني الإماراتي للأرصاد فى بيان له ان الهزة التي حدثت الساعة 6:8 صباح اليوم حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات .. لم يكن لها أي تأثير.

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