لماذا توقف جورج كلوني عن التمثيل منذ سنوات ؟

2020-09-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

مع تداول الأنباء الأخيرة حول تسبب جورج كلوني في إزعاج جيرانه ووصول اسمه إلى مؤشرات البحث، تردد سؤال بين معجبي نجم هوليوود، لماذا توقف عن الظهور في الأعمال السينمائية؟

تبحث صناعة السينما باستمرار عن مواهب جديدة بينما ترتفع قلة محظوظة إلى أعلى مراتب النجوم، وبالنسبة لأيقونة مثل جورج كلوني، فإن الابتعاد عن دائرة الضوء هو تغيير مرحب به.

وكان اسم جورج كلوني براقًا لعقدين من الزمن على الشاشة الكبيرة والصغيرة، حيث اخترق النجومية من خلال سلسلة ER الطبية الناجحة، ثم انطلق إلى عالم السينما من خلال أفلام من الغسق حتى الفجر From Dusk Till Dawn و The Perfect Storm و Ocean’s Eleven، ولكن هذا الوقت الذهبي من الشهرة أثر على حياته بالسلب في جوانب أخرى.

لماذا ابتعد جورج كلوني عن الأضواء؟

وفي السنوات الأخيرة، لم يعد يظهر كلوني كما اعتاد الجمهور من قبل، وكان آخر ظهور له في فيلم وحش المال Money Monster لعام 2016، ولعب دورًا ثانويًا في سلسلة Catch-22 لعام 2019، فلماذا ابتعد عن الأضواء؟

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أحد الأسباب الرئيسية هو أنه ليس في حاجة ماسة إلى المال فقد انخرط في العديد من المشاريع الأخرى التي تدر له المال، وكان آخرها بيع شركة المشروبات Casamigos مقابل مليار دولار، حيث عُدت واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في العالم.

والسبب الآخر أن جورج كلوني يدرك حقيقة أن عصره الذهبي انتهى، فممثل هوليوود البالغ 59 عامًا يدرك الآن أن فرصه على قوائم الممثلين تتضاءل، وليس هناك الكثير ما يمكنه فعله لمقاومة ذلك.

وبحسب ما قال في مقابلة سابقة مع صحيفة هوليوود ريبورتر فإن تقدمه في السن لا يتناسب مع ما يريد القيام به على الشاشة، كما ذكر أن الجمهور لن يتقبل أداءه حاليًا كما كان يفعل سابقًا، وشرح ذلك بقوله: أنا لست رجل بطولة حاليًا، لا أحد يريد أن يراني أقتحم مبنًى وأضرب الأعداء لأفوز بالفتاة.

ويُذكر أن صحيفة ذا صن البريطانية قالت إن جيران كلوني مستاؤون من أعمال تجديد قصره، واشتكوا من الضوضاء الضخمة التي تحدثها عمليات الإصلاح حيث تأتي كثير من الشاحنات في الصباح الباكر، ويقف العمال والشاحنات في الشارع ويشغلون جميع المساحات أمام منازل الآخرين.



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