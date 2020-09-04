شكرا لقرائتكم حل مشكلة عدم ظهور منصة مدرستي في تطبيق توكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-04 حل مشكلة عدم ظهور منصة مدرستي في تطبيق توكلنا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعاد تطبيق توكلنا توضيح خطوات حل مشكلة عدم ظهور منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية لدى أولياء الأمور. حل مشكلة عدم ظهور منصة مدرستي وقال تطبيق توكلنا ردًا على استفسار من أحد المستخدمين يواجه مشكلة في الوصول إلى المنصة : إنه في حال عدم ظهور أيقونة مدرستي في الصفحة الرئيسية بعد الدخول على موقع توكلنا يجب القيام بما يلي: التأكد من إضافة التابعين في توكلنا.

في حال تم إضافة التابعين ولم تظهر المنصة يتم التواصل مع الدعم الفني في مدرستي. طريقة دخول المنصة عبر توكلنا وأوضح تطبيق توكلنا في وقت سابق أن طريقة دخول مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:



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