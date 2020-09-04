الضمان الاجتماعي توقع مذكرة تفاهم مع جمعية فلذات لتقديم خدمات صحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوقيع اتفاقية تفاهم مع جمعية الرعاية الصحية للأطفال بمكة المكرمة فلذات وذلك لتوفير الخدمات الصحية والرعاية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في مكة المكرمة.

حيث قام وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم يوسف المبارك ممثل عن وزارة الموارد البشرية والدكتور جميل بن عبد العزيز عطا رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية للأطفال بمنطقة مكة المكرمة بتوقيع الاتفاقية.

حيث أن وزارة الموارد البشرية تسعى إلى تدعيم التعاون مع القطاع غير الربحي وذلك من خلال هذه الاتفاقية المميزة التي تساعد في رفع العائد التنموي والاجتماعي للمواطنين والحصول على الحاجات الصحية وتوفير فرص افضل لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

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الاستفادة من خدمات جمعيه فلذات

من خلال هذه الاتفاقية فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلتزم بأن يقوم مكتب الضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة بإحالة جميع الحالات التي تكون في حاجة إلى رعاية صحيه للاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال جمعية فلذات.

حيث أن الجمعية تعمل على توفير الرعاية الصحية الطارئة إلى جانب رعاية الأطفال حديثي الولادة والمرضى بالكلى والقلب إلى جانب الأطفال الذين يكونون في حاجة إلى الرعاية المتقدمة والطارئة كما أن الجمعية سوف تعمل على حسب بنود الاتفاقية على توفير تأمين طبي كامل لجميع اعضاء و مستفيدي الضمان الاجتماعي من الاطفال حديثي الولادة وحتى سن 15 عام إلى جانب الأيتام والأرامل.

وسوف يتم تطبيق المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية في محافظة جدة وسوف يتم التوسع للمنطقة كلها في المستقبل كما أن الجمعية سوف تعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية الطارئة للحالات الحرجة من فئه الأطفال التي لم يشملها التامين.