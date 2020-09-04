صرف دفعة 34 من حساب مواطن لشهر سبتمبر عام 1442هـ والإستعلام عن الحساب…

منذ بداية شهر سبتمبر وشهد محرك البحث جوجل ضغط كبير من قبل المواطنين السعوديين لمعرفة موعد صرف دفعة حساب مواطن وهي تعتبر الدفعة الاربعة والثلاثون، ويسعى الكثير من الأسر السعودية في أن تكون من ضمن الصفوف المستحقة في الحصول على دفعات حساب مواطن وذلك من أجل مواجهة أعباء الحياة والمعيشة ٠

Advertisements

موعد صرف دفعة 34 من حساب مواطن

ولقد أعلن برنامج حساب مواطن على موعد صرف الدفعة، حيث يتم صرف الدفعة يوم العاشر من الشهر الحالي وهو الموافق يوم الخميس القادم ، وهو الموعد الثابت في تسليم الدفعات من كل شهر إلا إذا صادف هذا التاريخ يوم من إيام العطلة الرسمية.

كيفية الإستعلام عن حساب مواطن برقم الهوية؟

هو الدخول علي الرابط الخاص بالبرنامج مع تعبئة ما يطلب من بيانات وتعبئة رمز التحقق البشري الموجود داخل الصورة ، مع الضغط علي الخانة الخاصة بالإستعلام، ولقد حدد البرنامج عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدم حتي يصبح من المستحقين للحصول علي الدفعات ومنها أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية ومُقيم علي الأراضي السعودية وألا يزيد راتبه عن 10آلاىف ريال سعودي.

الجدير بالذكر أن بداية نشأت برنامج حساب مواطن منذ عام 2017م وتم إنشائه خصيصاً لدعم الأسر منخفضة الدخل حتي تستطيع في مواجهة صعوبات المعيشة، ويندرج برنامج حساب مواطن تحت إشراف وزارة التنمية البشرية والإجتماعية السعودية.