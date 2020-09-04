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تنظيم الكهرباء: توضح الاجراءات المتبعة إذا لم يقتنع المستهلك بنتائج…

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قامت الهيئة العامة لتنظيم الكهرباء داخل المملكة بتوضيح الاجراءات التي يمكن أن يتم اتباعها من جانب المستهلك إذا لم يقتنع بنتائج الشكوى التي قام بتقديمها للهيئة حيث أكدت الهيئة من خلال تغريدة لها عبر موقع تويتر أنه يمكن للمستهلك إذا لم يقتنع بنتائج الشكوى التي قدمها أن يتقدم بشكل مباشر إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء حيث أن الهيئة في وقت سابق قامت بإطلاق حملة إعلامية شعارها تعويضك مضمون تهدف من خلالها إلى تدعيم زيادة وعي المستهلك بالتعرف على الحقوق والواجبات التي عليه.

تنظيم الكهرباء

من حق المستهلك طلب فحص العداد

كما أكدت هيئة تنظيم الكهرباء أنه يمكن للمستهلك الاعتراض على قراءة العداد من خلال تقديم طلب لمقدم الخدمة لفحص العداد ولكن تشترط الهيئة قبول المستهلك تكاليف عملية الفحص إذا كان العداد سليم حيث أكدت الهيئة على حقوق المستهلك في أن يستقبل مقدم الخدمة الشكوى وأن يتم التعامل مع هذه الشكوى والبحث عن طرق معالجة المشكلة خلال فترة زمنية محددة كما طالبت الهيئة المستهلك بالاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المتواجد على موقع الهيئة الالكتروني بحيث يتمكن المستهلك من التعرف على الحقوق الخاصة به والوجبات التي عليه.

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