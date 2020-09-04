، روسيا تعتقل 13 شخصاً كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي ،

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اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم، 13 شخصاً كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي في عدد من المناطق الروسية.
وأفاد بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بأنه اعتقل 13 مواطناً روسياً في عدد من المناطق كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي باستخدام عبوات ناسفة وقنابل مولوتوف والسلاح الأبيض، إلى جانب إقناع مستخدمي الإنترنت بارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيراً إلى أن 11 منهم شكّلوا مجموعة مغلقة لإحدى الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.
وقال البيان: مذكرات المعتقلين الشخصية والمعلومات الموجودة في أجهزتهم، تؤكد المخططات الإجرامية، وتوجد لديهم تعليمات خاصة بصناعة العبوات الحارقة والمتفجرة ومخططات الهجمات على المؤسسات التعليمية ومباني تطبيق القانون والأماكن المزدحمة.
وأشار إلى العثور على أربع قنابل يدوية الصنع جاهزة للاستخدام محشوة بالشظايا السهمية، ومكونات لتجميعها في منازل المعتقلين، إضافة إلى أسلحة الصيد وأسلحة محدثة للصدمات وأسلحة بيضاء، مخزنة بطرق غير شرعية.روسيا
روسيا تعتقل 13 شخصاً كانوا يخططون لعمليات قتل جماعيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-04
اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم، 13 شخصاً كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي في عدد من المناطق الروسية.
وأفاد بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بأنه اعتقل 13 مواطناً روسياً في عدد من المناطق كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي باستخدام عبوات ناسفة وقنابل مولوتوف والسلاح الأبيض، إلى جانب إقناع مستخدمي الإنترنت بارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيراً إلى أن 11 منهم شكّلوا مجموعة مغلقة لإحدى الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.
وقال البيان: مذكرات المعتقلين الشخصية والمعلومات الموجودة في أجهزتهم، تؤكد المخططات الإجرامية، وتوجد لديهم تعليمات خاصة بصناعة العبوات الحارقة والمتفجرة ومخططات الهجمات على المؤسسات التعليمية ومباني تطبيق القانون والأماكن المزدحمة.
وأشار إلى العثور على أربع قنابل يدوية الصنع جاهزة للاستخدام محشوة بالشظايا السهمية، ومكونات لتجميعها في منازل المعتقلين، إضافة إلى أسلحة الصيد وأسلحة محدثة للصدمات وأسلحة بيضاء، مخزنة بطرق غير شرعية.
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
01:17 PM
بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي كشف عن تفاصيل التوقيف
اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم، 13 شخصاً كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي في عدد من المناطق الروسية.
وأفاد بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بأنه اعتقل 13 مواطناً روسياً في عدد من المناطق كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي باستخدام عبوات ناسفة وقنابل مولوتوف والسلاح الأبيض، إلى جانب إقناع مستخدمي الإنترنت بارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيراً إلى أن 11 منهم شكّلوا مجموعة مغلقة لإحدى الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.
وقال البيان: مذكرات المعتقلين الشخصية والمعلومات الموجودة في أجهزتهم، تؤكد المخططات الإجرامية، وتوجد لديهم تعليمات خاصة بصناعة العبوات الحارقة والمتفجرة ومخططات الهجمات على المؤسسات التعليمية ومباني تطبيق القانون والأماكن المزدحمة.
وأشار إلى العثور على أربع قنابل يدوية الصنع جاهزة للاستخدام محشوة بالشظايا السهمية، ومكونات لتجميعها في منازل المعتقلين، إضافة إلى أسلحة الصيد وأسلحة محدثة للصدمات وأسلحة بيضاء، مخزنة بطرق غير شرعية.
، روسيا تعتقل 13 شخصاً كانوا يخططون لعمليات قتل جماعي ،
المصدر : الخليج 365
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