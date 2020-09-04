- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 43773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و834 حالة وفاة.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان اليوم: إنه بهذه الحصيلة تخطى العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 4041638 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس 124614 شخصاً.
وتُعد البرازيل إحدى أكثر الدول تضرراً بكوفيد-19، وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حالات العدوى والوفيات.البرازيل فيروس كورونا الجديد
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 01:11 PM
تسجيل 43773 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضيةالبرازيل: إصابات فيروس كورونا تتخطى عتبة الأربعة ملايين إصابة
سجلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 43773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و834 حالة وفاة.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان اليوم: إنه بهذه الحصيلة تخطى العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 4041638 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس 124614 شخصاً.
وتُعد البرازيل إحدى أكثر الدول تضرراً بكوفيد-19، وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حالات العدوى والوفيات.
، البرازيل: إصابات فيروس كورونا تتخطى عتبة الأربعة ملايين إصابة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل: إصابات فيروس كورونا تتخطى عتبة الأربعة ملايين إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.