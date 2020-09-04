، البرازيل: إصابات فيروس كورونا تتخطى عتبة الأربعة ملايين إصابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 43773 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 43773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و834 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان اليوم: إنه بهذه الحصيلة تخطى العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 4041638 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس 124614 شخصاً.

وتُعد البرازيل إحدى أكثر الدول تضرراً بكوفيد-19، وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حالات العدوى والوفيات.البرازيل فيروس كورونا الجديد