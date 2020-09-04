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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.حالة الطقس الأرصاد
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 01:11 PM
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران ،
المصدر : الخليج 365
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