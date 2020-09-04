شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح موقف المستفيد من الدعم حال انتهاء عقد الإيجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة موقف المستفيد حال انتهاء عقد الإيجار . أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة موقف المستفيد حال انتهاء عقد الإيجار . وأكد " حساب المواطن " انه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري ويجب إرفاق عقد إيجار ساري الصلاحية حتى لا يتوقف صرف الدعم . وحول الخطوات المطلوبة ، أبان أنه يمكن التوجه إلى البوابة الإلكترونية " إدارة المرفقات " وإرفاق عقد إيجار إلكتروني من شبكة إيجار باسم المستفيد ويكون عقد ساري .

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