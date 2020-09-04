ضبط وكر لتصنيع الخمور يديره 4 وافدين في شقة سكنية بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجحت شرطة الرياض في القبض على 4 وافدين من الجنسية الهندية استغلوا شقة سكنية وكراً لتصنيع الخمور وترويجها . نجحت شرطة الرياض في القبض على 4 وافدين من الجنسية الهندية استغلوا شقة سكنية وكراً لتصنيع الخمور وترويجها . وداهم رجال الشرطة الشقة محل البلاغ وتم ضبط 21 برميل و7 جراكن مملوءة جميعاً بمادة العرق المسكر بخلاف الأدوات الأخرى لتصنيع الخمور ، وتم تحريز المضبوطات لإستكمال الإجرءات النظامية .

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