بالفيديو.. شابان يصنعان منحوتات مبهرة بالرمال على شاطئ ينبع الصناعية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجح شابان في صناعة منحوتات رملية لافتة للسلاحف على شاطئ ينبع الصناعية جنوب المملكة . نجح شابان في صناعة منحوتات رملية لافتة للسلاحف على شاطئ ينبع الصناعية جنوب المملكة . وأظهر مقطع فيديو مهارة الشابين الفائقة في تحويل الرمال لمجسمات منحوتة للسلاحف تحت شعار صيف المملكة " تنفس بروح السعودية " . وأعرب الشابان عن سعادتهما للتعبير عن جمال الطبيعة في ينبع بالمنحوتات التي لاقت تفاعل كبير من جانب الزوار والإعلام ، رغم أي صعوبات أخرى كمخاوف العبث بالمنحوتات أو شدة الرياح ، وفقاً للعربية .

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