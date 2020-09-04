«النمر» يحذر من نصائح «تيك توك» الطبية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من النصائح الطبية المنتشرة على تطبيق " تيك توك " والتي تفتقر للأساس العلمي . حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من النصائح الطبية المنتشرة على تطبيق " تيك توك " والتي تفتقر للأساس العلمي . وأكد " النمر " أن هذه الظاهرة ليست خاصة بالطب وإنما في كل مجال بسبب وسائل التواصل الإجتماعي ، قائلاً : لا تشرب المعلومة الصافية العذبة إلا من مصدر نظيف وأنظف محل في كل بلد هو وزارة الصحة .

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