شكرا لمتابعة خبر عن "الجنيد": لا تشتروا "لاب توب" مثبت عليه أي برامج "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر المهندس سمير الجنيد متخصص بتقنية المعلومات من شراء" لاب توب " مثبت عليه أي برامج، قائلا:" لا تشتروا " لاب توب " مثبت عليه أي برامج.. حتى لا تتعرضون للقرصنة واختراق الخصوصية ".

وأضاف الجنيد خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" اشتروا أجهزة اللاب توب والكمبيوتر المغلقة ولا تجعل أحد يحمل لك برامج عليها ".

وأكد أن منافذ الجملة احتكرت سوق " اللاب توب " على أرض الواقع وفي المتاجر الإلكترونية أيضا ".

وأشار الجنيد:" هناك ارتفاع وصل إلى الضعف في أسعار الأجهزة اللوحية و" اللاب توب " بعد تطبيق نظام التعليم عن بُعد ".