شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عواصف رعدية تضرب مكة وتتسبب في نفوق عدد من الأغنام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهر مقطع فيديو عواصف رعدية ورياح قوية تضرب مكة وتسببت في نفوق عدد من الأغنام.

وسادت حالة من الحزن بين شريحة كبيرة من المواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب ما شاهدوه في مقطع نفوق عدد من الأغنام.

وقال موثق الفيديو خلال تعليقه على المقطع الخاص بنفوق أغنام بسبب عاصفة رعدية بمكة:" لا حول ولا قوة إلا بالله ".

وحظي المقطع بتعاطف كبير من قبل متداوليه الذين عبروا عن حزنهم الشديد، ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بمنصات السوشيال ميديا.