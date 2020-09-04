وزارة الصحة تعلن عن برنامج تدريب وتوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

︎ :

.



تعلن وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل في (البرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان) للرجال والنساء حملة الدبلوم الصحي أو حملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– أحياء

– أحياء دقيقة

– تقنية حيوية

– فيزياء

– كيمياء

– كيمياء حيوية

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على أحد الدبلومات الصحية بشرط عدم الاستفادة مسبقاً من برامج تأهيلية قدمت من قبل وزارة الصحة.

– أو حاصل على درجة البكالوريوس التخصصات الموضحة أعلاه.

– توفر شهادة اللغة الإنجليزية آيلتس (IELTS) بحد أدنى للدرجة الشاملة لاختبار الآيلتس (overall band score) لا تقل عن (٤) او ما يعادلها.

– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل حالياً.

– قد توجد شروط أخرى للألتحاق بجهة التوظيف.

للإطلاع على الاختبارات البديلة لـ IELTS والدرجات المطلوبة: إضغط هنا

الية فرز طلبات المتقدمين:

Advertisements

1- يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على درجة اللغة الإنجليزية.

2- يتم النظر الى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.

ما هو برنامج مساعد طبيب الأسنان؟

يقدم برنامج شهادة مساعد طب الأسنان تعليمات في الجوانب السريرية والإدارية لممارسة طب الأسنان. يتم إعداد الطلاب لمساعدة أطباء الأسنان عن طريق إدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات والمساعدة في إجراءات طب الأسنان. سيتمكن خريجو هذا البرنامج من العمل كمساعدين مستقلين لطب الأسنان .

للإطلاع على الخطة الدراسية للبرنامج: إضغط هنا

للإطلاع على الوصف الوظيفي لمساعد طبيب الأسنان: إضغط هنا

طريقة التقديم:

التقديم من خلال تعبئة النموذج على الرابط: http://bit.ly/2MObCry اعتباراً من اليوم الخميس 1442/1/15هـ (الموافق 2020/9/3م) حتى الأحد 1442/2/17هـ (الموافق 2020/10/4م).

تفاصيل أكثر:

https://www.scfhs.org.sa/eservices…

