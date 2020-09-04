مستشفى دلة يعلن وظائف للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس

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يعلن مستشفى دلة بالرياض عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) حملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

– فني سحب دم (Phlebotomist)

المتطلبات: دبلوم في نفس المجال مع ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (لا يشترط الخبرة).

– أخصائي تعقيم مركزي (CSSD Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (التمريض) أو ما يعادله مع دبلوم أو تدريب في التعقيم المركزي وترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (لا يشترط الخبرة).

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– مسؤول سلامة (Safety Officer)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (السلامة) أو أي تخصص ذو صلة مع شهادة معتمدة في مجال السلامة (لا يشترط الخبرة).

المزايا:

– رواتب مجزية

– مكافأت وحوافز الأداء.

– برامج متعددة للموظفين.

– برامج تدريب وتطوير.

– الحضانة لأبناء الموظفات.

– علاوات سنوية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/1/15هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2DqjxY9

