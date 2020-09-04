غرفة الرياض تعلن عن 433 وظيفة للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات

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تعلن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن طرح (433) وظيفة متنوعة للرجال والنساء وذلك خلال الاسبوع الحالي لحملة المؤهلات (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) بالتعاون مع الشركات السعودية في القطاع الخاص حسب الجهات والمسميات التالية: 1- الوظائف المتاحة للرجال: شركة أركان اللطيفية للحراسات الأمنية (للرجال): – محاسب (لحملة البكالوريوس في المحاسبة)

– رجال أمن وسلامة (لحملة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى) الشركة السعودية للعدد والأدوات – ساكو (للرجال): – بائع أجهزة كهربائية (لحملة الثانوية فأعلى ويفضل وجود خبرة)

– كاشير (لحملة الثانوية فأعلى ويفضل وجود خبرة)

– بائع (لحملة الثانوية فأعلى ويفضل وجود خبرة) 2- الوظائف المتاحة للنساء: أكاديمية ﭬيلوتي للتدريب (للنساء): Advertisements – أخصائية مبيعات (لحملة الثانوية كحد أدنى – تدريب منتهي بالتوظيف)

– مشرفة معرض (لحملة الثانوية كحد أدنى – تدريب منتهي بالتوظيف)

– مساعدة كوافيرة (لحملة الثانوية كحد أدنى – تدريب منتهي بالتوظيف)

– أخصائي مبيعات – مكياج (لحملة الثانوية كحد أدنى – تدريب منتهي بالتوظيف) الشركة السعودية للعدد والأدوات – ساكو (للنساء): – بائعة (لحملة البكالوريوس ويفضل وجود خبرة)

– كاشير (لحملة البكالوريوس ويفضل وجود خبرة)

– بائعة أجهزة كهربائية (لحملة البكالوريوس ويفضل وجود خبرة) الشبكة الثلاثية للتجارة والتسويق المحدودة (للنساء): – كاتبة محتوى (لحملة الثانوية فما فوق ويفضل وجود خبرة)

– مصممة جرافيك (لحملة الثانوية فما فوق ويفضل وجود خبرة)

– موظفة تسويق رقمي (لحملة الثانوية فما فوق ويفضل وجود خبرة)

– موظفة تسويق ميداني (لحملة الثانوية فما فوق ويفضل وجود خبرة) شركة شأس لخدمات المياه (للنساء): – موظفة إدارية (لحملة بكالوريوس إدارة مع إجادة اللغة الإنجليزية وبرامج الأوفيس – إكسل). طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/1/15هـ ولمدة (خمسة أيام) من خلال الدخول على الرابط: http://bit.ly/2P8YKxy ثم الضغط على رابط (تفاصيل) أمام كل شركة، وتعبئة طلب التوظيف من خلال رابط (التسجيل).





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