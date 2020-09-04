آبل تتيح لمطوري التطبيقات منح كوبونات التخفيضات على الاشتراكات

︎ :

.



قريباً ستمكن شركة آبل مطوري التطبيقات الخاصة بأجهزة iOS سواء شركات أو أفراد من منح المستخدمين كوبونات التخفيضات أو حتى الحصول على اشتراكات مجانية كنوع من الحملة التسويقية.

وأعلنت آبل عن دعمها لتوزيع كوبونات تستعمل مرة واحدة لكل كوبون سواء رقمياً أو فيزيائياً وذلك بغرض إما كسب مشتركين جدد، أو الحفاظ على المشتركين الحاليين وردعهم عن إلغاء اشتراكهم.

ستوفر آبل هذا الدعم للمطورين في وقت لاحق من هذا العام وسيكون فقط لمستخدمي iOS 14 و iPadOS 14.

هذه ليست المرة الأولى التي توفر فيها آبل شيء مشابه، سبق لها أن سمحت للمطورين بتقديم أسعار مخصومة أقل من المعتاد للمشتركين للمرة الأولى في خدماتهم وذلك خاصة عند الاشتراك لفترة طويلة مثل سنة.

لكن مع الشكل الجديد لهذه الخاصية عبر كوبونات الخصم والتخفيضات أو حتى الاشتراك المجاني، فإن آبل تتيح تحكم أكبر للمطورين.

وتوفر آبل عدة طرق لتوزيع الكوبونات مثل إرسالها للمستخدم بعد شراء منتج ما عبر البريد الإلكتروني، ويمكن إدخال الكوبون للاستفادة منه سواء من تطبيق متجر التطبيقات أو عبر الويب أو مباشرة ضمن التطبيق الخاص به.

هذا يعني يمكن لخدمات الاشتراكات مثل نتفلكس وسبوتيفاي وغيرها أن توفر لمستخدميها كوبونات تخصم جزء من الرسوم عند الاشتراك لفترة طويلة، أو تقدم اشتراك مجاني لمدة محدودة كنوع من تجربة الخدمة، ما عدا ما كانت توفره أساساً كفترة تجريبية مجانية.

