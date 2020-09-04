“الجدعان”: اقتصاد المملكة يعود للتعافي تدريجياً.. والنتائج إيجابية جداً

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أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الاقتصاد السعودي يعود للتعافي تدريجياً بعد جائحة “كورونا”، و”لكننا لانزال حذرين ونراقب كل التطورات في هذا الصدد”.
وقال الجدعان، خلال مؤتمر “يوروموني” السعودية 2020 أمس (الخميس) افتراضياً، إن الحكومة عملت على فتح الأنشطة الاقتصادية، وأن النتائج إيجابية جداً، لافتاً إلى أن الدولة تحرص على التركيز على تنويع مصادر الإيرادات.
وأشار إلى أن المملكة لديها العديد من الصناديق الاستثمارية التي تمكنها من الاستثمار في الاقتصاد المحلي والاستفادة من القطاع الخاص، وإعادة ضخها العائدات في السوق المحلي.
وأضاف أن المملكة بدأت منذ انطلاق رؤية 2030 بخطط واضحة واستثمرت العديد من المجالات ومن بينها التقنية، لافتاً إلى أن عام 2020 كان أكثر الأعوام تحدياً منذ سنوات ولم يكن هناك أحد يتوقع حدوث الأزمة، لكننا استطعنا التعامل معها.
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