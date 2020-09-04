لماذا شرب الماء ضروري بعد تناول القهوة الداكنة ؟

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ينصح الأطباء في حال تناول القهوة الداكنة أو التي تعرف بالقهوة التركية بضرورة شرب الماء بعدها فورًا، وذلك لتجنب التصاق تصبغات القهوة على الأسنان وسهولة مرورها في الجهاز الهضمي.

إزالة الرواسب والصبغات

وتقول استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي في تصريحات لـ” المواطن“، إن تناول الماء ضروري بعد شرب القهوة الداكنة؛ إذ إن ذلك يساعد على إزالة الرواسب والصبغات الغامقة التي تلتصق بالأسنان وتؤدي إلى اكتسابها اللون الأصفر، والأفضل المضمضة إذا كان الشخص في بيته، فالقهوة الداكنة تتميز بوجود عناصر كيميائية لها تأثير في التفاعل مع اللون الأبيض، ولهذا السبب نجد الأشخاص الذين يكثرون من شرب القهوة الداكنة تنصبغ أسنانهم باللون الأصفر أو البني.

الكافيين مدر البول

وبينت أن القهوة تحتوي على أملاح “الأوكزالات” التي تسبب تشكل الحصى في الكلى، لذلك فإن الماء الذي يشرب مع القهوة يساعد الجسم على تقليل أضرار هذه الأملاح، كما تحتوي القهوة على نسبة عالية من الكافيين المدر للبول، مما يجعلها تساعد الجسم في التخلص من الماء، مما يعني أن الماء المقدم مع القهوة يعوض ما يخسر الجسم من الماء الذي يشكل أهمية لصحة جسم الإنسان.

فنجان واحد يكفي

ونصحت الدكتورة البيشي أفراد المجتمع بعدم الإكثار من تناول القهوة الداكنة؛ إذ يكفي فنجان واحد يوميًا فتناول أكثر من كوبين في اليوم قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض على المدى البعيد ومنها الأرق، والقلق، والصداع، واضطراب المعدة، وتكرار الحاجة للتبول، وسرعة نبض القلب، وغيرها، أما الذين يعانون من بعض الأمراض مثل القلب وهشاشة العظام والضغط والسكري فينصحون بتجنب القهوة الداكنة حفاظًا على صحتهم.

