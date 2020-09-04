بالصور.. السديس يهدي أمير مكة مجسمًا تذكاريًا للمسجد الحرام

عقب تشرفه بغسل الكعبة
قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مستشار خادم الحرمين الشريفين مجسمًا تذكاريًا للمسجد الحرام إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عقب تشرفه بغسل الكعبة المشرفة، وذلك تقديرًا لسموه الكريم وعرفانًا بما يقدمه في خدمة المسجد الحرام وقاصديه من زوار ومعتمرين وحجاج.
وأكد أن أمير مكة له الأيدي البيضاء في خدمة الحرم المكي الشريف وقاصديه، مشيرًا لما يقدمه من أعمال خيِّرة، بالإضافة لدعمه ومتابعته لمشاريع وأعمال الرئاسة.
ونوه الدكتور السديس إلى أن المسجد الحرام يحظى باهتمام أمير مكة وتوجيهاته السديدة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وفق التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة.
واختتم داعيًا الله أن يبارك للأمير خطاه وأن يجزيه خير الجزاء على ما يقوم به من جهود في خدمة المسجد الحرام وقاصديه.
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