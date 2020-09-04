«المرور» يجدِّد التذكير بطريقة استخراج واستلام رخصة السير إلكترونيًا

عن طريق بوابة أبشر والعنوان الوطني «واصل»..
أوضح المرور السعودي، طريقة استلام رخصة السير إلكترونيًا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لاستلام رخصة القيادة المجددة إلكترونيًا هل يتم حجز موعد مع المرور استبدال رخصة أم تجديد رخصة؟».
ورد الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر» قائلًا: «بإمكانك طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها لك في حال كان لديك عنوان وطني/ واصل».
وفي نفس السياق، قال المرور السعودي: «لاستخراج التصريح يلزم إتمام ١٧ سنة- ٦ صور شخصية- كشف طبي ثم تقديم طلبك لمدرسة تعليم القيادة»، وذلك ردًا على تساؤل أحد المستفيدين قائلًا: «كم العمر القانوني لاستخراج رخصة قيادة للأولاد؟».
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