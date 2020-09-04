الحصيني: أمطار متفاوتة الشدة على مناطق عدة خلال ساعات

رياح متوسطة على شرق الشمالية والساحل الغربي
أوضح الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أحوال الجو اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أمطار ورياح على مناطق عدة.
وقال الحصيني- عبر «تويتر»- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة، من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك، إضافة إلى دولة اليمن.
وأشار الحصيني إلى هبوب رياح متوسطة على شرق الشمالية وشمال شرق حائل وأجزاء من الساحل الغربي.
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