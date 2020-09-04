الحصيني: أمطار متفاوتة الشدة على مناطق عدة خلال ساعات

أوضح الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أحوال الجو اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أمطار ورياح على مناطق عدة.

وقال الحصيني- عبر «تويتر»- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة، من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك، إضافة إلى دولة اليمن.

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وأشار الحصيني إلى هبوب رياح متوسطة على شرق الشمالية وشمال شرق حائل وأجزاء من الساحل الغربي.

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