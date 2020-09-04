«التأمينات»: آلية مشروطة لعودة العمال للمقرات واستحقاقهم للتعويض

أزمت صاحب العمل بخطوة مهمة
أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى إمكانية صاحب العمل مطالبة العمال بالعودة للعمل، وذلك ردا على سؤال مفاده: «بالنسبة للشركة رجعت تداوم دوام كامل ومسجلة العاملين السعوديين في ساند وتلزمنا بدوام كامل ما الإجراء المناسب لها؟ هل مخالفة للنظام؟».
ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «يمكن لصاحب العمل مطالبة العامل بالعودة للعمل، ولا تؤثر عودة العامل المدعوم للعمل بشكل كامل أو بساعات عمل كاملة على استحقاق التعويض بشرط أن يقوم صاحب العمل بصرف المبلغ المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل».
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