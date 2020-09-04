السعودية اليوم / تسجيل 110 حالات إصابة بفيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية



كينشاسا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الكونغو الديمقراطية 110 حالة إصابة مؤكدة بمرض الإيبولا، وذلك منذ عودة هذا الوباء إليها في الأول من شهر يونيو الماضي.

وأوضحت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية أن المرض تفشى في مقاطعة إكواتور شمال غربي البلاد، وهو التفشي الحادي عشر في البلاد خلال حوالي 42 عامًا.

ولا يزال وباء إيبولا منتشرًا أيضًا في مدن وقرى شرق الكونغو الديمقراطية حيث أودى بـ2280 شخصاً منذ أغسطس 2018.

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11:59ت م

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