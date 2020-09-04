السعودية اليوم / 3714 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين



مانيلا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية 3714 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 232072 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 3737 حالة.

// انتهى //

11:52ت م

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مانيلا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية 3714 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و49 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 232072 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 3737 حالة.// انتهى //11:52ت م0033

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