السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 3269 إصابة جديدة بكورونا



جاكرتا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت إندونيسيا اليوم 3269 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 82 حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل عدد الوفيات إلى 7832 حالة.

// انتهى //

11:46ت م

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جاكرتا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجّلت إندونيسيا اليوم 3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 187537 حالة.وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 82 حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل عدد الوفيات إلى 7832 حالة.// انتهى //11:46ت م0032

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