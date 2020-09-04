الخضيري يحذر من كثرة غسل الفم بالمطهرات

2020-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من كثرة غسل الفم بالمطهرات والمحاليل المطهرة؛ لأنها تقضي على أنواع مفيدة من البكتيريا.

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تحذير من غسل الفم بالمطهرات

وقال الخضيري: هناك بكتيريا نافعة طبيعية في بعض أعضائنا، (تسمى فلورا طبيعية) ومنها بكتيريا نافعة بالفم قد يسبب إدمان وكثرة غسل الفم بالمطهرات تدميرها، وبالتالي الخلل واحتمال التهاب أو تغيّر رائحة الفم.

وأضاف أن هناك بكتيريا نافعة بالأمعاء، وأن الخلل بتوازنها يسبب مشاكل هضم وتهيج قولون، ومشاكل أخرى، وفلورا حماية الجلد مثلها.



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