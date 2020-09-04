- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الخضيري يحذر من كثرة غسل الفم بالمطهرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخضيري يحذر من كثرة غسل الفم بالمطهرات
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من كثرة غسل الفم بالمطهرات والمحاليل المطهرة؛ لأنها تقضي على أنواع مفيدة من البكتيريا.
تحذير من غسل الفم بالمطهرات
وقال الخضيري: هناك بكتيريا نافعة طبيعية في بعض أعضائنا، (تسمى فلورا طبيعية) ومنها بكتيريا نافعة بالفم قد يسبب إدمان وكثرة غسل الفم بالمطهرات تدميرها، وبالتالي الخلل واحتمال التهاب أو تغيّر رائحة الفم.
وأضاف أن هناك بكتيريا نافعة بالأمعاء، وأن الخلل بتوازنها يسبب مشاكل هضم وتهيج قولون، ومشاكل أخرى، وفلورا حماية الجلد مثلها.
ذات صلة :
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الخضيري يحذر من كثرة غسل الفم بالمطهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.