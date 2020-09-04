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الأرصاد : تدني الرؤية على نجران حتى الـ8 مساءً
الدفاع المدني يدعو إلى اتباع الإرشادات والتعليمات
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبّهت الأرصاد الجوية، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
الأرصاد تتوقع حالة الطقس اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
حركة الرياح السطحية
وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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