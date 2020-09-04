أول حالة غسيل كلوي باستخدام جهاز NxStage بمستشفى أحد رفيدة

2020-09-04

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

أجريت أمس الخميس أول حالة غسيل كلوي بمستشفى أحد رفيدة، باستخدام جهاز NxStage والذي يُعتبر نوعيًا على مستوى وزارة الصحة ومستشفيات منطقة عسير.

Advertisements

ويتميز جهاز NxStage بحجمه الصغير الذي يمكن حمله ونقله إلى مكان تواجد المريض واستخدامه في المنزل أيضًا فيما لا يحتاج لربطه بمحطة تنقية المياه وإنما فقط بأكياس من المحاليل الخاصة، ويتم التصريف بسهولة إلى أقرب نقطة ويعمل بكفاءة عالية ونسب حدوث العدوى محدودة جدًا.

وقد تم تخصيص وحدة متكاملة داخل المستشفى لهذه الخدمة؛ وذلك لقاطني المحافظة وما جاورها وتمت جدولة الحالات التابعة للنطاق الجغرافي للمحافظة وسيسهم تشغيل هذه الخدمة في تخفيف الضغط على مراكز الغسيل الكلوي بمحافظة خميس مشيط ومدينة أبها.

شارك الخبر







