اخبار السعوديه

ضبط مهرب بحوزته 15 بلاطة حشيش في أحد رفيدة

0 نشر
reporter 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم ضبط مهرب بحوزته 15 بلاطة حشيش في أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-04

ضبط مهرب بحوزته 15 بلاطة حشيش في أحد رفيدة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة أحد رفيدة أمس الخميس من القبض على مهرب حشيش على طريق المربع جنوب المحافظة وعثر بحوزته على 15 بلاطة.

Advertisements

ويأتي ذلك امتدادًا لما يقدمه رجال الأمن في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية ويقظتهم للتصدي لمحاولات التهريب، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها في المملكة.

 


شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مهرب بحوزته 15 بلاطة حشيش في أحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا