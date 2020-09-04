- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ضبط مهرب بحوزته 15 بلاطة حشيش في أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط مهرب بحوزته 15 بلاطة حشيش في أحد رفيدة
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة أحد رفيدة أمس الخميس من القبض على مهرب حشيش على طريق المربع جنوب المحافظة وعثر بحوزته على 15 بلاطة.
ويأتي ذلك امتدادًا لما يقدمه رجال الأمن في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية ويقظتهم للتصدي لمحاولات التهريب، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها في المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مهرب بحوزته 15 بلاطة حشيش في أحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.