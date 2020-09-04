ضبط مهرب بحوزته 15 بلاطة حشيش في أحد رفيدة

2020-09-04

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة أحد رفيدة أمس الخميس من القبض على مهرب حشيش على طريق المربع جنوب المحافظة وعثر بحوزته على 15 بلاطة.

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ويأتي ذلك امتدادًا لما يقدمه رجال الأمن في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية ويقظتهم للتصدي لمحاولات التهريب، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها في المملكة.





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