وزير المالية السعودي: السياحة الداخلية ارتفعت 10% وأهداف رؤية 2030 بدأت تحقق

أكد محمد الجدعان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط أن الدعم الحكومي له دور كبير في احتواء كارثه كورونا كما أكد على أن الاقتصاد بالمملكة شهد خلال الفترة الأخيرة نمو في مجموعة مختلفة من القطاعات التي كان هناك تركيز عليها وأنه في الوقت الحالي يتم البحث عن وسائل أخرى يمكن من خلالها عمل تنوع في مصادر الدخل بالشكل الذي يساعد في تجنب التقلبات الاقتصادية.

ارتفاع نمو القطاع السياحي

كما اشار وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط على أن القطاع السياحي المحلي قد شهد نمو خلال الفترة الأخيرة وتمكن من تسجيل استجابة مرتفعة بعد أن تم فتح الاقتصاد حيث ارتفع بمعدل 10% إلى جانب ذلك فإن المملكة السعودية تتلقى العديد من طلبات لمشاريع للاستثمار داخل السوق السعودي كما اشاد بصناديق الاستثمار الحكومي التي تمكن من تدعيم الانفاق الرأسمالي.

وكان محمد الجدعان قد أكد خلال مؤتمر يوروموني الافتراضي أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بدأت في جني الثمار ولم تعد مجرد حبر على ورق بل إنها خريطة للطريق تلتزم المملكة بتنفيذها وتعمل على إزالة أي عوائق يمكن أن تواجهها وأكبر شاهد على ذلك النمو الذى حدث في مجال السياحة والترفيه والمجال التكنولوجي والقطاع المالي.

كما تحدث الجدعان عن السنة التي تولت فيها المملكة العربية رئاسة قمة ال 20 حيث اهتمت بوضع جدول أعمال قوي ولكن جائحة كورونا اثرت على السعودية وعلى العديد من القطاعات مثل قطاع النفط بالشكل الذي ادى إلى تراجع ايرادات المملكة.

كما اشار إلى توفير المملكة ما يزيد عن 218 مليون ريال دعمت من خلالهم الشركات والأعمال حيث تمكن البنك المركزي من توفير سيولة بلغت 70 مليون ريال إلى جانب إعادة جدولة قروض القطاع الخاص