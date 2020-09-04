وزارة الخارجية: انتعاش الاقتصاد يحتاج إلى فتح الحدود مع الالتزام…

أكدت وزارة الخارجية السعودية وذلك على لسان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية أن فتح الحدود الدولية من الأمور الهامة ولكن بما لا يخل بالتدابير والاجراءات الصحية والنظم الوطنية التي تساعد على انتعاش الاقتصاد كما أكد الوزير خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية لمجموعة ال20 الذي ترأسه من خلال الاتصال المرئي أن ذلك سوف يؤدي إلى استعادة الأمل لدي الجميع في القدرة على التغلب على جائحة فيروس كورونا.

كما تعهد الأمير فيصل بن فرحان بتدعيم التعاون الدولي بما يتماشى مع الاستجابة للجائحة كما اشار وزراء الخارجية إلى أهمية فتح الحدود حيث أن ذلك سوف يساعد في لم شمل الأسر وتدعيم التدابير الذي من شأنه تحقيق الازدهار الاقتصادي كما تناقش الوزراء على سبل رفع المستوى لأدوات إدارة الأزمات المستقبلية والوسائل التي يمكن من خلالها تنسيق الاجراءات الاحترازية عبر الحدود المختلفة مما يساعد في حماية أرواح الشعوب.

كما أعرب وزراء الخارجية عن تعازيهم للخسائر التي حدثت في الأرواح والنتائج التي سببتها الجائحة كما عبروا عن اشادتهم بكل من يعمل في الصف الأمامي والجهود المبذولة لأجل السلامة والصحة العامة كما تناقش الوزراء حول الوسائل التي يمكن من خلالها تنسيق الاجراءات الاحترازية عبر الحدود بالشكل الذي يحقق حماية الأرواح.