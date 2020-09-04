شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يصوت على توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص بنسبة 75 % والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يصوت مجلس الشورى في جلساته المقبله على تعديل نظام العمل لتوطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص بنسبة 75 % .

ومن المتوقع موافقة مجلس الشورى بالأغلبية على التعديل بالمادة 26 من نظام العمل ، وبذلك تصبح نسبة الأجانب في الوظائف القيادية 25 % فقط .

جاء ذلك بعد تقدم أعضاء الشورى " محمد الجرباء ، وفيصل الفاضل ، وغازي بن زقر ، وعبد الله الخالدي " بإقتراح التعديل بما يتوائم مع طموح الشباب السعودي .

وسيؤثر القرار مباشرةً على سوق العمل في المملكة حيث يوفر الوظائف الطموحة للكوادر الوطنية التي طالما واجهت منافسات غير عادلة من الشباب الأجانب ما اضطرهم للتنقل من وظيفة إلى أخرى واستبعادهم عن الترقيات .