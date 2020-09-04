شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تضبط 117 مليون حبوب مخدرة خلال عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية على حدود المملكة الجوية والبرية والبحرية ما يزيد عن 117 مليون حبة كبتاجون وأقراص امفيتامين مخدرة وسجائر، خلال العام 1441هـ ، وذلك إضافة إلى 252 طنا من الحشيش والقات والأفيون المخدر .

وأوضحت البيانات بأن الكميات المضبوطة من حبوب الكبتاجون بلغت 82 مليون حبة كان أعلاها خلال شهر رمضان حيث وصلت إلى 54.3% ، تلاه ربيع ثاني بكمية 10 مليون حبة بنسبة 12.3% أما أمفيتامين 300 ألف قرص كان أعلاها في رمضان بنسبة 80% وفي المقابل جاءت مادة الحشيش من المضبوطات 16 ألف كيلو أعلاها في شوال بنسبة 19.7% .

وأكدت الكميات التي دخلت من الحدود إلى المملكة بأن الهدف منها محاولات لإغراق سوق المملكة بالسموم، إلا انه على الرغم من كل هذه المحاولات فإن الجهات المعنية تحقق انتصاراتها على ما يسمى حرب المخدرات