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شكرا لمتابعة خبر عن أمين منطقة الرياض يصدر 21 قرار إداري جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدر سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف 21 قرار إداري امس الخميس لتطوير منظومة العمل بالأمانة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان ، تضمنت استحداث إدارات ووحدات جديدة وتكليف كفاءات وطنية .
وتضمنت القرارات إنشاء إدارة بمسمى " إدارة التحول المؤسسي " ، وإنشاء وحدة بمسمى " وحدة الرقابة البلدية " ، وإنشاء وحدة بمسمى " وحدة تحسين المشهد الحضري " .
كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور بدر بن عبد الله الجضعي بالعمل مشرفاً على الإستراتيجيات والتحول المؤسسي ، وتكليف المهندس صالح بن ابراهيم العيسي بالعمل مدير لوحدة تحسين المشهد الحضاري ، وتكليف المهندس متعب آل قعيد بالعمل وكيلاً مساعداً للمشاريع بوكالة شؤون بلديات المنطقة ، والمهندس بندر بن بخيت الزهراني مدير لوحدة الرقابة الإدارية .
وشملت القرارات تكليف المهندس سعد الصفيان بالعمل وكيلاً مساعداً في وكالة الأراضي والمساحة ، والمهندس خالد العطية بالعمل مدديراً لإدارة التخطيط والتسويق ، و7 قرارات تكليف أخرى في البلديات .
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