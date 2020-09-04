شكرا لمتابعة خبر عن أمين منطقة الرياض يصدر 21 قرار إداري جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف 21 قرار إداري امس الخميس لتطوير منظومة العمل بالأمانة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان ، تضمنت استحداث إدارات ووحدات جديدة وتكليف كفاءات وطنية .

وتضمنت القرارات إنشاء إدارة بمسمى " إدارة التحول المؤسسي " ، وإنشاء وحدة بمسمى " وحدة الرقابة البلدية " ، وإنشاء وحدة بمسمى " وحدة تحسين المشهد الحضري " .

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كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور بدر بن عبد الله الجضعي بالعمل مشرفاً على الإستراتيجيات والتحول المؤسسي ، وتكليف المهندس صالح بن ابراهيم العيسي بالعمل مدير لوحدة تحسين المشهد الحضاري ، وتكليف المهندس متعب آل قعيد بالعمل وكيلاً مساعداً للمشاريع بوكالة شؤون بلديات المنطقة ، والمهندس بندر بن بخيت الزهراني مدير لوحدة الرقابة الإدارية .

وشملت القرارات تكليف المهندس سعد الصفيان بالعمل وكيلاً مساعداً في وكالة الأراضي والمساحة ، والمهندس خالد العطية بالعمل مدديراً لإدارة التخطيط والتسويق ، و7 قرارات تكليف أخرى في البلديات .