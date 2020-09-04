شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير السياحة يتجول بالدراجة الهوائية في جبال السودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): في مبادرة مثيرة للإهتمام ، تجول وزير السياحة أحمد الخطيب بالدراجة الهوائية في جبال السودة الساحرة بالقرب من مدينة أبها . في مبادرة مثيرة للإهتمام ، تجول وزير السياحة أحمد الخطيب بالدراجة الهوائية في جبال السودة الساحرة بالقرب من مدينة أبها . ونشر المرشد السياحي " خالد معجب آل طوق " فيديو لوزير السياحة أثناء تجوله بالدراجة صباحاً بشكل عفوي بعيداً عن القالب الرسمي المعتاد . وخلال الفيديو ، تحدث " المعجب " مع وزير السياحة الذي بادله الإبتسامة والترحيب وأكد أن الأجواء رائعة قائلاً " بصحبتك يا ابو معجب " . وعلق المرشد السياحي قائلاً " لا أريد شئ أكثر يا عام 2020 .

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