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يعمل تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp على ميزة إمكانية كتم الدردشات المؤرشفة؛ حتى يتمكن المستخدمون من الاستراحة من محادثات معينة دون حظر أصحابها.

وقال موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات وتطويرات تطبيق واتساب إن هذه الميزة سيتم تنفيذها من خلال تحديث نظام الدردشة المؤرشف.

الدردشات المؤرشفة على WhatsApp:

وحاليًا، عندما يقوم المستخدم بأرشفة محادثة مع إحدى جهات الاتصال فإنها تظهر مرة أخرى في أعلى قائمة الدردشات عند تلقي رسالة جديدة، ما يجعل خاصية الأرشفة غير مجدية في العديد من الأحيان.

وبهذه الميزة الجديدة، سيتم تجميع الدردشات المؤرشفة معًا، ليتم فحصها بسهولة أو إلغاء أرشفتها، ويمكن للمستخدمين أيضًا تعيين كيفية عملها من خلال الانتقال إلى الإشعارات في إعدادات التطبيق.

تحديث جديد من WhatsApp يخص الدردشات المؤرشفة تحديث جديد من WhatsApp يخص الدردشات المؤرشفة

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وسيوفر تطبيق WhatsApp خيارين جديدين في الإعدادات وهما: الإخطار بالرسالة الجديدة Notify New Message أو إخفاء تلقائي للدردشات غير النشطة Auto Hide Inactive Chats.

ويتيح خيار الإخطار بالرسالة الجديدة للمستخدمين وجود العلامة الخضراء التي تُفيد بوجود رسالة لم تُقرأ بعد بدلاً من ظهورها في قائمة الدردشة.

أما اختيار الإخفاء التلقائي للدردشات غير النشطة فسيتم تفعيلها مع جهات الاتصال التي لم يتلق منها المستخدم رسالة واحدة في 6 أشهر متتالية.

وقال WABetaInfo إن الميزة هي تطوير لخاصية وضع العطلة Vacation Mode الذي كان يعمل عليه التطبيق العام الماضي لكن تم تأجيله إلى وقت لاحق.

ولا تزال الخاصية قيد التطوير ولم يُعلن عن جدول زمني لإطلاقها بعد ولكن من المتوقع أن تظهر في التحديث المستقبلي للإصدار التجريبي Beta من التطبيق.

