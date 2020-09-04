توكلنا يوضح سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي

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كشف تطبيق توكلنا عن أسباب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي لعدد من المستفيدين مما تسبب في عدم تمكنهم من متابعة الدروس.

وأوضح تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “أنه يجب التأكد من إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر ليتمكَّن من استعراض بيانات دخول منصة مدرستي لهم”.

جاء ذلك رداً من تطبيق توكلنا على استفسارٍ قدمه أحد المستفيدين للحساب الرسمي للتطبيق في تويتر، قال فيه: “لا تظهر لي أيقونة منصة مدرستي. نأمل الرد لنتمكَّن من الدخول إليها”.



خطوات الدخول لمنصة مدرستي

وكان تطبيق “توكلنا” كشف في وقت سابق عن خطوات الدخول إلى منصة مدرستي من خلاله، حيث حدَّد مجموعةً من الأمور الواجب فعلها لذلك، وهي:

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– تحميل تطبيق “توكلنا”، أو تحديثه إن كان محمَّلاً سابقاً على الجهاز.

– الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

– ستجد بعدها في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة، أو أسماء المستخدمين التابعين.

– اختيار اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له.

– اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر، مع العلم أنه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

– ستصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به..، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.



