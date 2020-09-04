«حساب المواطن» يحدد كيفية التصرف عند انتهاء عقد الإيجار

أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية التصرف عند انتهاء عقد الإيجار، مشيرًا إلى أن بيانات المستفيدين تتم مراجعتها بشكل دوري، وذلك في سياق رد البرنامج على سؤال من مواطن، مفاده: «إذا انتهى عقد الإيجار هل يتم إيقاف صرف حساب المواطن؟».

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج- عبر «تويتر»- ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أنه «تتم مراجعة البيانات بشكل دوري، وعند انتهاء العقد يجب عليك التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات) وفي حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد من إرفاق (عقد إيجار الكتروني من شبكة إيجار) باسم المتقدم بالطلب (ساري الصلاحية)».

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وتابع البرنامج أنه يتم استخراج عقد الإيجار من مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان، وأشار البرنامج إلى أن عدم إرفاق عقد الإيجار الجديد عقب انتهاء القديم يؤثر على الأهلية والاستحقاق.

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